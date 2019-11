flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex stieg auch am Donnerstag nochmals ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex stieg auch am Donnerstag nochmals an und konnte somit den fünften Handelstag in Folge zulegen. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX mit einem Kursplus von 0,83 Prozent bei 13.289,46 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,77 Mrd. Euro. Der Blick auf die europäische Kurstafel lässt in Bezug auf die umsatzstärksten Indizes ebenfalls nur Kursgewinne erkennen. Der DAX weist unter allen aber die beste Tagesperformance aus. Der EuroStoxx50 konnte um 0,49 Prozent auf 3.706,68 Zähler klettern. Die DAX-Konzerne Deutsche Lufthansa, Deutsche Telekom, Münchener Rück, HeidelbergCement und Siemens publizierten am Donnerstag Quartalszahlen. Alle fünf Unternehmen konnten den Umsatz und Nettogewinn steigern, besonders die streikgeplagte Lufthansa überraschte mit einem Nettogewinn in Höhe von 1,154 Milliarden Euro deutlich positiv. Nebst all der Euphorie an den Aktienmärkten in Bezug auf einen immer realistischer werdenden "Phase-1-Deal" wurden am Donnerstag auch eine Reihe volkswirtschaftlicher Daten veröffentlicht. Unter anderem publizierte die Europäische Kommission ihre BIP-Prognosen für 2019 und 2020. Für die Eurozone geht man in 2019 von einem Wachstum von nur noch 1,1 Prozent anstatt von 1,2 Prozent aus und für 2020 nur noch von 1,2 Prozent im Vergleich zu den zuvor avisierten 1,5 Prozent. Für Deutschland geht man in 2019 nur von 0,4 Prozent BIP-Wachstum aus und in 2020 nur 1,0 Prozent. Vor allem für 2020 wäre dies ein spürbarer Rückgang. Um 13:00 Uhr gab die Bank of England zudem ihren Leitzinsentscheid bekannt. Mit einem Stimmverhältnis von 7 zu 2 innerhalb der BoE entschied man sich, den Zins bei 0,75 Prozent vorerst beizubehalten. Vorerst bedeutet in diesem Fall, dass besonders in Bezug auf die immer noch ungeklärte Brexit-Lage in absehbarer Zeit mit einer Zinswende zu rechnen wäre, jedoch zur Unterseite. Zinsprojektionen sehen den BoE-Leitzins in 2020 stufenweise wieder in Richtung der 0,25 Prozent zurückfallen. An der Wall Street kam es am Donnerstag nochmals zu einem "Hattrick" der drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500. Alle drei Indizes erreichten intraday neue Rekordstände, kamen aber bis zur Schlussglocke wieder etwas zurück, doch alle drei schlossen im grünen Bereich.

Am heutigen Freitag stand um 08:00 Uhr bereits die deutsche Handels- und Leistungsbilanz für den September zur Veröffentlichung an. Im weiteren Verlauf des Vormittags werden gleich um 08:45 Uhr die französische Handels- und Leistungsbilanz für den September und die Industrieproduktion für den September erwartet. Aus den USA stehen hauptsächlich um 16:00 Uhr die Lagerbestände des Großhandels für den September und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für den November auf der Agenda. Von der Unternehmensseite gab es bereits am frühen Morgen Quartalszahlen der Allianz. Am Nachmittag werden unter anderem noch Quartalsberichte der kanadischen Großkonzerne Enbridge und Magna International erwartet, sowie Zahlen des US-Konzerns Duke Energy.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und die US-Futures tendierten am Morgen überwiegend zu Kursverlusten. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.238 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex Schloss am Donnerstag via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,83 Prozent bei 13.289,46 Punkten. Ausgehend vom Zwischenhoch des 04. Juli 2019 (für längere Zeit das Jahreshoch 2019 gewesen) bei 12.656,05 Punkten bis zum letzten übergeordneten Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 13.516 und 14.047 Punkten in Betracht. Außerdem wäre noch auf das Rekordhoch vom 23. Januar 2018 bei 13.597 Punkten zu achten. Die Unterstützungen wären bei 13.186/12.985/12.656/12.329 und 12.126 Punkten auszumachen.

