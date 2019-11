Der aus der Fusion mit Praxair hervorgegangene Konzern Linde PLC beginnt Einsparungspotentiale zu heben, indem zum Leidwesen der Mitarbeiter mehr Stellen gestrichen werden, als zum Zeitpunkt der Fusion angekündigt wurde. In Deutschland beschäftigt der Konzern um die 7.000 Mitarbeiter und plant 1.825 Mitarbeiter abzubauen. Die Hauptlast der Stellenstreichungen wird also den ehemals deutschen Konzernteilen zugemutet. Des einen Leid des anderen Freud gilt für die Aktionäre von Linde PLC, die schon von einer Outperformance gegenüber dem breiten Markt profitiert haben.Das KGV von 28 (2019e) erscheint den Aktionären offensichtlich angemessen, nachdem Linde als Globaler Marktführer gilt. Weiters werden zweistellige Gewinnwachstumsraten in den nächsten Jahren erwartet.

Zum Chart

Ab der im Oktober 2018 abgeschlossenen Fusion mit Praxair entwickelt sich der Kurs von Linde in einem übergeordneten Aufwärtstrend, der Mitte Juni 2019 endet. Eventuell wirkte sich auch ein seit 1. Mai 2019 ins Leben gerufene Aktienrückkauf-Programm positiv auf den Kurs aus. Die Linde-Aktien konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...