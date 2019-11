Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 15,50 auf 16,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine Bewertung basiere nun auf den Prognosen für den Gewinn je Aktie im Jahr 2020 statt bislang 2019, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal der Fluggesellschaft und dem damit einhergehenden Kursanstieg sei die Aktie nun fair bewertet./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-11-08/08:57

ISIN: DE0008232125