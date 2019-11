Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das dritte Quartal von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutliche Kursabschlag in Reaktion auf die Kennziffern des Online-Marktplatzbetreibers sei ungerechtfertigt, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die Geschäftsdynamik beim Portal Immobilienscout24 sei stark. Dennoch habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021 um bis zu 2 Prozent reduziert./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-11-08/08:57

ISIN: DE000A12DM80