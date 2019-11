Mit mehr als 100 Punkten Aufschlag konnte sich der DAX erneut auf ein neues Jahreshoch schwingen und damit den Abstand zum Allzeithoch merklich verringern. Was war der Auslöser und wie starten wir in den letzten Handelstag der Woche? Euphorie nach China-Deal Der Sprung auf ein neues Jahreshoch wurde bereits in der Vorbörse des Donnerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...