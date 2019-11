Starke Kundennachfragen, Vorschriften- und Infrastrukturverbesserungen sorgen für sofortige und unsichtbare Zahlungserlebnisse, die zu einer vollständigen Umgestaltung der Branche führen.

Biometrie, Tokenisierung, Sensor-Fusion und maschinelles Lernen werden wegweisend für die Anwendung unsichtbarer Zahlungen sein.

Wir können diesen Trend bereits an wiederkehrenden Abrechnungen, Kassen ohne Warteschlangen und kassenlosen Geschäften erkennen.

AMSTERDAM, the Netherlands, Nov. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payvision, ein globaler Fintech- und Omnichannel-Zahlungsanbieter, hat ein neues E-Book veröffentlicht, das die Zukunft des Zahlungsverkehrs untersucht. Die Studie untersucht, wie die nächste Zahlungsverkehrs-Generation das Einkaufserlebnis neu erfindet, was den Händlern einen klaren Einblick in die wichtigsten strategischen Trends gibt.

Die Zukunft des Zahlungsverkehrs ist sofort und unsichtbar und wird durch die Bedürfnisse und Anforderungen der modernen Verbraucher von heute ausgelöst: den Millennials und der Generation Z. Bis 2020 soll die Kaufkraft beider Verbrauchergruppen 1,4 Billionen bzw. 44 Milliarden US-Dollar erreichen, was bedeutet, dass die zukünftige Zahlungserfahrung weitgehend von ihrem Verhalten bestimmt wird. Diese Verbraucher erwarten ein möglichst natürliches digitales Einkaufserlebnis - sogar unbewusst. Außerdem möchten Verbraucher auf der Suche nach den besten Produkten und Dienstleistungen ein nahtloses, integriertes Einkaufserlebnis, unabhängig vom Berührungspunkt. Für sie werden die Barrieren zwischen den Kanälen so stark verschwimmen, dass sie im Wesentlichen nicht mehr existieren, was beweist, dass die Transformation des Zahlungsverkehrs einen klaren Bedarf an Omnichannel-Diensten erfordert.

Das Verbraucherverhalten, regulatorische Entwicklungen wie die PSD2 (Zahlungsdiensterichtlinie) und die moderne Infrastruktur wachsen zusammen, um die Innovation und das Wachstum des Zahlungsverkehr-Ökosystems zu fördern. Infolgedessen werden mobile Geldbörsen wie Apple Pay, Google Pay und WeChat Pay immer beliebter. Bald wird der Tag kommen, an dem Sie keine EC(Debit)- oder Kreditkarte mehr aus der Geldbörse nehmen müssen. Schätzungen zufolge werden 56% aller E-Commerce-Transaktionen bis 2023 über mobile Geldbörsen bezahlt.

Die Technologien für eine reibungslose Zahlungserfahrung umfassen Tokenisierung, Sensor-Fusion, Kameras, maschinelles Lernen und die Datenanalyse.

"Die Tokenisierung ist ein Muss für alle E-Commerce-Unternehmen sowie für jeden Offline-Händler, der eine nahtlose Kassen-Erfahrung bieten möchte", erklärt Ankur Sharma, Omnichannel Product Manager von Payvision. "Sie schützt nicht nur sensible Kartendaten des Inhabers, sondern wir haben auch Nachweise im Ökosystem gesehen, dass durch die Tokenisierung der Umsatz mühelos um bis zu 6% gesteigert werden kann."

Unsichtbare Zahlungen erfolgen bereits durch wiederkehrende Abrechnungen, Kassen ohne Warteschlangen und kassenlose Kassen. Bis zum Jahr 2023 werden unsichtbare Zahlungstechnologien Transaktionen im Wert von 28 Milliarden US-Dollar ermöglichen.

Das neueste E-Book von Payvision analysiert alle Faktoren, praktische Anwendungsfälle und Technologien, die die bevorstehende Umgestaltung des Zahlungsverkehrs vorantreiben. Daneben haben wir Ratschläge für Handelsteilnehmer aufgenommen, um im wettbewerbsorientierten Handel erfolgreich zu sein. Holen Sie sich hier Ihr kostenloses eBook.