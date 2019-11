Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analystin Sylvia Barker reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Recyclingspezialisten in diesem Jahr und berücksichtigte dabei das neue Ertragsziel des Unternehmens. Auf kurze Sicht dürften die Aktien unter anderem weiter von der Rotation in zyklische Werte profitieren./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-11-08/09:15

ISIN: LU1704650164