Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für Nutzfahrzeuge, teilt die vorläufigen und ungeprüften Zwischenergebnisse für die ersten neun Monate 2019 mit und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 an. Solide Profitabilität und starker operativer Cashflow Nach vorläufigen Angaben steigerte JOST den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Jahres um 1,9 % auf 579,1 Mio. EUR (9M 2018: 568,1 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...