Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lufthansa von 15,50 auf 17,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Freude am Markt über die jüngsten Quartalszahlen der Fluggesellschaft sei verständlich, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen. Auch wenn sich die Gewinnaussichten verbesserten, sehe er bei anderen Airlines aber eine bessere Margendynamik und mehr Neubewertungspotenzial./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-11-08/09:48

ISIN: DE0008232125