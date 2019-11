Von Steffen Gosenheimer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Ausklang einer sehr gut gelaufenen Börsenwoche ist zu Handelsbeginn am Freitag in Europa eine kleine Konsolidierung zu beobachten. Im Vergleich zu seinem Schlussstand am vergangenen Freitag gewann der DAX bis zum Xetra-Schluss am Vorabend immerhin gut 2,5 Prozent oder rund 330 Punkte. Auslöser waren zunehmend positive Signale vom US-chinesischen Handelsstreit, aber auch Zeichen für eine konjunkturelle Stabilisierung.

Auch weil mit Blick auf den Handelsstreit aktuell wieder Zweifel laut werden an den angeblich erzielten Fortschritten und im Handel von einer wohl zu optimistischen Überinterpretation die Rede ist, kommt der DAX um 0,3 Prozent zurück auf 13.246 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt ebenfalls um 0,3 Prozent nach. Am Anleihemarkt steigen die Kurse nach der jüngsten steilen Talfahrt leicht.

Tendenziell positiv werten Börsianer, dass der ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, nun wohl doch gegen Präsident Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl antreten will. Dies könnte den Handelskonflikt kurzfristig als Hauptthema in den Hintergrund treten lassen, weil Bloomberg ein ernstzunehmender Gegner sei, der zudem als wirtschaftsfreundlich gelte.

Stützend für die Stimmung dürften daneben die neuesten Ex- und Importdaten aus China sein. Beide waren zwar rückläufig, allerdings längst nicht so stark, wie Ökonomen geschätzt hatten.

Allianz-Aktie im Minus

Auf Seiten der Unternehmen verläuft die Berichtssaison am Freitag zunächst in etwas ruhigerer Bahn. Europas größer Versicherer Allianz hat im dritten Quartal überraschend mehr verdient und sich optimistischer geäußert. Im Gesamtjahr sieht die Allianz das operative Ergebnis nun zwischen 11,5 und 12 Milliarden Euro statt bei 11 bis 12 Milliarden Euro. Als Makel wird die Schaden/Kostenquote gesehen, die die Erwartung leicht verfehlt hat. Zudem wird der Mittelzufluss beim Vermögensverwalter Pimco kritisiert. Die Aktie fällt um 1,9 Prozent und ist damit Schlusslicht im DAX.

Verkauft werden Aktien aus dem Luxusgütersektor, nachdem Richemont Halbjahreszahlen vorgelegt hat. Der Nettogewinn habe die Erwartungen verfehlt, daher gehe es nach der kräftigen Kursrally seit Mitte Oktober mit Gewinnmitnahmen abwärts, heißt es im Handel. Richemont verlieren gut 5 Prozent - und in ihrem Sog Swatch 2,4, Kering 0,6 und LVMH 0,8 Prozent.

Deutsche Pfandbriefbank liegen im MDAX nach einer erhöhten Prognose 0,3 Prozent höher. Als besonders interessant heben Börsianer hervor, dass nicht nur die operative Einnahmeseite gut laufe, sondern die höhere Prognose auch das Risiko einer noch zu erhöhenden Risikovorsorge beinhalte.

Unter Druck stehen Jost Werke mit einem Minus von 6,1 Prozent, nachdem der Autozulieferer seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr reduziert hat. Der Kurs des deutschen Wettbewerbers SAF-Holland liegt 0,7 Prozent zurück.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.697,61 -0,24 -9,07 23,20 Stoxx-50 3.331,54 -0,25 -8,22 20,71 DAX 13.260,82 -0,22 -28,64 25,59 MDAX 26.997,09 -0,50 -135,34 25,06 TecDAX 2.913,09 -0,69 -20,29 18,89 SDAX 11.928,71 -0,19 -23,26 25,44 FTSE 7.387,00 -0,26 -19,41 10,08 CAC 5.869,22 -0,37 -21,76 24,07 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,26 -0,02 -0,50 US-Zehnjahresrendite 1,90 -0,01 -0,78 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1051 +0,02% 1,1049 1,1048 -3,6% EUR/JPY 120,78 -0,01% 120,76 120,69 -3,9% EUR/CHF 1,1002 +0,07% 1,0993 1,0991 -2,3% EUR/GBP 0,8622 -0,01% 0,8626 0,8616 -4,2% USD/JPY 109,28 -0,03% 109,29 109,25 -0,3% GBP/USD 1,2817 +0,03% 1,2809 1,2823 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,9816 +0,17% 6,9788 6,9763 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.110,51 -1,24% 9.181,76 9.200,76 +145,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,53 57,15 -1,1% -0,62 +16,9% Brent/ICE 61,79 62,29 -0,8% -0,50 +11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.471,57 1.469,04 +0,2% +2,53 +14,7% Silber (Spot) 17,07 17,14 -0,4% -0,07 +10,2% Platin (Spot) 907,16 910,45 -0,4% -3,29 +13,9% Kupfer-Future 2,70 2,73 -0,9% -0,03 +2,1%

