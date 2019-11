London (ots/PRNewswire) - Tickmill Group übertrifft erneut die bisherigen finanziellen Rekorde und verzeichnet ein Wachstum bei den wichtigsten Finanzkennzahlen.Der ungeprüfte konsolidierte Reingewinn für die ersten 9 Monate des Jahres 2019 belief sich auf 29,46 Mio. US-Dollar. Für das Kalenderjahr rechnet das Unternehmen mit einem Reingewinn von 35 Mio. US-Dollar. Im Vergleich dazu lag der konsolidierte Reingewinn 2018 bei 19,67 Mio. US-Dollar. Die Tickmill Group führt ihre starken Rentabilitätskennzahlen auf organisches Wachstum in Schlüsselmärkten, Kostenoptimierung und Investitionen in neue Technologien zurück und erzielt durch Automatisierung eine Effizienzsteigerung.Das Jahr 2019 kündigt einen weiteren Anstieg des Handelsvolumens an und erreichte in den ersten 9 Monaten des Jahres 1,09 Billionen US-Dollar gegenüber früheren Rekorden von 967 Milliarden US-Dollar in den 9 Monaten des Jahres 2018, ein Plus von 13,1 % (YoY). Trotz der niedrigen Volatilität der Devisenmärkte im Laufe des Jahres 2019 prognostiziert das Unternehmen ein Handelsvolumen von 1,45 bis 1,50 Billionen US-Dollar im Jahr 2019, verglichen mit 1,37 Billionen US-Dollar, die es 2018 erreicht hat.Hinsichtlich der durchschnittlichen Anzahl der monatlich ausgeführten Trades hat die Tickmill Group 6,74 Millionen Trades (Januar bis September 2019) ausgeführt, verglichen mit durchschnittlich 6,13 Millionen in den ersten 9 Monaten 2018, was einem Anstieg von 9,9 % (YoY) entspricht.Im dritten Quartal erhöhte die Tickmill Group außerdem das Aktienkapital der Tickmill UK Ltd. auf 8,33 Mio. US-Dollar, indem sie zusätzliche 4,32 Mio. US-Dollar einsetzte und die gesamte Nettokapitalbasis auf 15,90 Mio. US-Dollar erhöhte (Stand 30. September 2019). Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass es keine wesentlichen Auswirkungen von Brexit geben wird, dient diese Kapitalzufuhr dazu, Tickmill UK Ltd. zusätzlichen Schutz vor allen mit Brexit verbundenen negativen Auswirkungen zu bieten.Insgesamt belief sich die Nettokapitalbasis des Konzerns zum 30. September 2019 auf 66,43 Mio. US-Dollar gegenüber 40,71 Mio. US-Dollar Ende 2018.Duncan Anderson, CEO von Tickmill UK Ltd, kommentierte die Ergebnisse: "Wir freuen uns, dass unsere Gruppe ihren starken Wachstumskurs fortsetzt und in allen Bereichen Rekordergebnisse erzielt. Als Konzern haben wir im Laufe des Jahres 2019 verschiedene Akquisitionsmöglichkeiten im technologischen Bereich geprüft, um die umfangreiche Kapitalbasis von Tickmill teilweise nutzen und unseren Shareholder Value steigern zu können."Weiter kommentierte er: "Unsere starke Kapitalbasis bietet Tickmill auch einige großartige Möglichkeiten, unser Angebot durch die Einführung neuer Produkte und Plattformen in den kommenden Monaten zu diversifizieren und damit unsere Ertragsströme zu diversifizieren."INFORMATIONEN ZU TICKMILLTickmill ist Anbieter von Forex- und CFD-Handelsdienstleistungen, welcher erstklassige Handelsprodukte zu wettbewerbsfähigen Bedingungen bei schnellster Ausführung anbietet. Tickmill UK Ltd. ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) zugelassen und reguliert. Tickmill Europe Ltd. ist von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) zugelassen und reguliert. Tickmill Ltd Seychellen ist von der Seychelles Financial Services Authority (FSA) zugelassen und reguliert.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72 % und 71 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit Tickmill UK Ltd und Tickmill Europe Ltd. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.tickmill.co.uk (https://www.tickmill.co.uk/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025346/Tickmill_Financial_Re (https://mma.prnewswire.com/media/1025346/Tickmill_Financial_Results_2019.jpg)sults_2019.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1025346/Tickmill_Financial_Results_2019.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/623527/Tickmill_Logo.jpg Pressekontakt:Marilena Iakovou | Marketing@tickmill.com+357 25247650Original-Content von: Tickmill, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122383/4433969