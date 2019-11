Karlsruhe (ots) - Die United Kiosk AG startet zu Weihnachten ein besonderes Projekt. Für jedes über united-kiosk.de verkaufte Print Abo eines Magazins werden 10 Bäume gespendet. Diese werden in Kooperation mit Eden Reforestation Projects überall auf der ganzen Welt gepflanzt."Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen schneller und günstiger das richtige Zeitschriftenabo mit der attraktivsten Prämie zu finden. Darum pflanzt jedes Abo 10 Bäume, denn Klimaschutz liegt unseren Leser*innen besonders am Herzen.", sagt United-Kiosk Vorstand Ulla Strauß.Ein ganzer Wald bis WeihnachtenFür jedes verkaufte Print Abo werden 10 Bäume gespendet. Diese werden in Kooperation mit Eden Reforestation Projects auf der ganzen Welt gepflanzt. Eden Reforestation Projects ist eine gemeinnützige Organisation, die Entwicklungsländer dabei unterstützt, durch Entwaldung zerstörte Naturlandschaften wiederherzustellen. Die Organisation arbeitet eng mit den jeweiligen Gemeinden zusammen, um ihnen aus der extremen Armut zu helfen, die durch die Zerstörung ihres Landes hervorgerufen wird. Nicht nur werden Arbeitsstellen für tausende von Bewohnern geschaffen, auch wird das nötige Know-how, sowie Werkzeuge und Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt, um jährlich Millionen von Bäumen zu pflanzen.Etwas Gutes tun war noch nie so einfach: Sobald der Leser ein Magazin über United Kiosk kauft oder verschenkt, spendet United Kiosk die 10 Bäume im Namen des Lesers."Das Ziel ist: Ein ganzer Wald bis Weihnachten!", so United-Kiosk-Geschäftsführerin Ulla Strauß.Über United Kiosk AGDie 2001 gegründete United Kiosk AG setzt sich für eine besser informierte Welt ein.Das Unternehmen präsentiert dazu mehr als 10.000 Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und Internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form und kooperiert mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Die einzigartige Vielfalt des Pressesortiments wird passend für jeden Lesetyp im Einzelverkauf, Abonnement, als Einzelartikel oder auf der Streaming Plattform United Kiosk NEWS angeboten. Die 2019 gestarteten Magazines for Future und United Kiosk NEWS unterstützen Kunden noch besser dabei, schneller und günstiger das richtige Zeitschriftenangebot mit der attraktivsten Prämie zu finden.Pressekontakt:Vanessa KaiserUnited Kiosk AGCAS-Weg 1-576131 KarlsruheFon: + 49 721 9638-939Mail: vanessa.kaiser@United-Kiosk.deOriginal-Content von: United Kiosk AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127048/4433966