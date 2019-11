Mainz (ots) - Neue Staffel ab 11. Januar 2020 / SWR1 Rheinland-Pfalz erzählt die Geschichten hinter berühmten Popsongs im Radio und live auf der BühneTotengräber, Pförtner in der Nervenheilanstalt - auch die ganz großen Stars des Pop mussten ihre Brötchen oft erst einmal jenseits der Bühne verdienen. In der neuen Staffel von "Hits und Storys" erzählen SWR1-Musikchef Bernd Rosinus und Moderatorin Andrea Ballschuh Geschichten aus dem Leben großer Musiker und wie große Hits entstanden. Etwa was Iggy Pops "Passenger" mit einer nächtlichen S-Bahn-Fahrt in Berlin und einem Besuch bei David Bowie zu tun hat. Am 11. Januar geht's los in Bingen.Live-Musik und spannende GeschichtenBei acht Auftritten in Rheinland-Pfalz stoßen Andrea Ballschuh und Bernd Rosinus tief in die Archive der Pophistorie vor. Sie erzählen, dass Elton John seinen ersten großen Hit eigentlich schon einer anderen Band verkauft hatte; wie Billy Idol aus einer Whisky-Marke einen Welthit machte und Dolly Parton mit einem Song ihre Ehe rettete. Immer mit dabei: die Band "Pop-History" mit Frontmann Peter Kühn, die die "größten Hits aller Zeiten" live auf die Bühne bringt und noch jeden Saal mitriss."Hits und Storys" im RadioIm Radio sind Rosinus und Ballschuh schon jetzt mit "Hits und Storys" on air, an einem Sonntag jeden Monat, und immer wieder im laufenden Programm (nächste Sendungen: 24.11. und 15.12., 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr bei SWR1 Rheinland-Pfalz).SWR1 Hits und Storys - Die Show-Premiere Mit Bernd Rosinus und Andrea Ballschuh 11. Januar 2020 / Bingen am Rhein, Rheintal-Kongress-Zentrum Einlass: 19.00 Uhr / Beginn: 20.00 UhrWeitere Termine für SWR1 Hits und Storys - Die Show 2018: Einlass: 19.00 Uhr / Beginn: 20.00 Uhr (außer am 19.01.) 17.01., Betzdorf, Stadthalle 19.01., Boppard, Stadthalle (Einlass: 18:00 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr) 25.01., Morbach, Baldenauhalle 01.02., Neustadt an der Weinstraße, Saalbau 08.02., Ochtendung, Kulturhalle 15.02., Kaiserslautern, SWR-StudioTicketpreise: 25EUR / 29EUR zzgl. Gebühren Tickets in Kürze an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter Reservix.deMehr zu "Hits und Storys", der neuen Staffel und den größten Hits aller Zeiten unter SWR1.de https://www.swr.de/swr1/rp/ und http://swr.li/swr1-hit-und-storysPressekontakt: Inken Ebenau, Tel.: 06131 / 929 32254, inken-duerten.ebenau@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4433974