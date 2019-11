Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - Microsoft gab bei Ignite bekannt (https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2FMicrosoft-365-Blog%2FOffice-365-announces-new-network-connectivity-innovations-and%2Fba-p%2F976482&data=02%7C01%7CLori.Craw@microsoft.com%7C7bfc8788d71a47f4bc9808d762dd1e17%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637086574802933296&sdata=VA9Jw%2B5if%2BJF5fAwQobcK5zJB%2FeiKT5yPVHUoRMhfiI%3D&reserved=0), dass die ersten fünf Netzwerkanbieter weltweit zertifiziert wurden, Office-365-Netzwerke "in einer Weise, die die Latenz minimiert und die Leistung und Zuverlässigkeit der Unternehmenskonnektivität bei der Office-365-Benutzererfahrung maximiert" bereitzustellen. Dies ist laut dem oben verlinkten Beitrag von Microsoft von entscheidender Bedeutung, da "der wichtigste Faktor, der die Qualität der Office-365-Endbenutzererfahrung bestimmt, die Netzwerkzuverlässigkeit ist".Vier der fünf "Office 365 Preferred Networking Partners" sind sehr große, langjährige Microsoft-Partner (Citrix, Zscaler, Silver Peak und NTT). Der fünfte Partner, NetFoundry, ist ein "NaaS (Network-as-a-Service), Zero Trust"-Networking-Startup.Laut dem oben verlinkten Beitrag von Microsoft haben alle fünf Partner "die Testanforderungen von Microsoft erfüllt" und "unterstützen eine qualitativ hochwertige Endbenutzererfahrung". Microsoft erklärte auch, dass Cisco, Oracle und Riverbed sich gerade bemühen, sich ebenfalls zu qualifizieren.Die O365-Netzwerkoptimierungslösung von NetFoundry (https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnetfoundry.io%2Foffice-365-network-optimization%2F&data=02%7C01%7CLori.Craw@microsoft.com%7C7bfc8788d71a47f4bc9808d762dd1e17%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637086574802943253&sdata=R3Mq9sd5Jam8Q0s%2F105pp3CpbsKLS9R52mv%2ByA2H2ww%3D&reserved=0) besagt, dass NetFoundry der einzige der fünf bevorzugten Partner ist, der sowohl die niedrigste Latenz beim Office 365-Netzwerk ermöglicht (direktes Internet ohne das Durchqueren der Cloud-Infrastruktur eines Dritten) als auch keine spezifische WAN-Lösung benötigt, sondern als ein NaaS auf reiner Basis einer Software, die auf jedem WAN eingesetzt werden kann, funktioniert. Dieselbe NetFoundry-Plattform, die für die O365-Optimierung verwendet wird, ermöglicht auch Zero Trust und private Azure-Konnektivität, und verfügt sowohl über NaaS- als auch über Entwicklerplattformoptionen. Weitere Informationen zu den fünf ausgewählten Office-365-Netzwerkpartnern finden Sie hier (https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-365%2Fpartners%2FO365networkingpartners&data=02%7C01%7CLori.Craw@microsoft.com%7C7bfc8788d71a47f4bc9808d762dd1e17%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637086574802943253&sdata=IN60GP4mDyAUYpTCDYC9icK41qEx2pu8K7Ls%2FjIxFM8%3D&reserved=0) auf der Microsoft-Website.Galeal Zino, CEO von NetFoundry, erklärte: "Wir freuen uns, der erste Zero-Trust-NaaS-Anbieter zu sein, der ein zertifizierter Partner im Netzwerkpartnerprogramm von Microsoft für Office 365 ist. Wir stellen quasi die einfache Wahl für optimiertes O365 dar, da unsere Lösung es Unternehmen ermöglicht, O365 zu optimieren, ohne eine SD-WAN-Lösung implementieren oder Hardware bereitstellen zu müssen, um ihre Unternehmenswebsites mit unserer Zero-Trust-Lösung sichern, und ohne die Daten über die Infrastruktur von Drittanbietern senden zu müssen."ÜBER NETFOUNDRYNetFoundry ermöglicht Anwendungen, über das Internet Zero-Trust-Sicherheit und hohe Leistung zu erhalten. Die NaaS-Dienste von NetFoundry bieten On-Demand-, Nur-Software- und cloud-orchestrierte Konnektivität. Die Entwicklerplattform von NetFoundry ermöglicht es ISVs und Lösungsanbietern, private Netzwerke in ihre Anwendungen einzubetten, VPN- und MPLS-Infrastruktur und Abhängigkeiten zu eliminieren und ihre Anwendungen überall, wohin sie gehen, privat, sicher und leistungsfähig zu gestalten. NetFoundry Inc. hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, USA.Pressekontakt:PR-Kontaktum ein vollständiges Briefing zu arrangieren: Hannah Whitrow -International PRZonic GroupTel.: +44-(0)7760-806070hwhitrow@zonicgroup.comGregory Cross - US PRSenior DirectorZonic Group Ltd.Mobiltelefon: +1-925-413-5327E-Mail: gcross@zonicgroup.comOriginal-Content von: NetFoundry, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138305/4434001