Wien (www.anleihencheck.de) - Die Emissionstätigkeit des USD High-Yield (HY) Marktes erreichte seit Jahresanfang ein Volumen von über USD 200 Mrd. per Ende Oktober, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wenngleich im letzten Jahrzehnt nur ein Jahr (2017) mit einem Volumen von unter USD 200 Mrd. aufscheine, so habe es währenddessen auch bereits Jahre mit deutlich mehr Emissionen gegeben. Im Vergleich dazu stehe das EUR HY Emissionsvolumen seit Jahresanfang bei EUR 46 Mrd. Somit habe ein nicht überbordendes USD Angebot und trotz Rezessionsängste Anfang Oktober die Nachfrage hochgehalten. Damit sei auch im Oktober eine geringe Spreadeinengung bei hoher Volatilität am USD (und EUR) HY Markt zu beobachten gewesen. In der Gesamtertragsberechnung stünden seit Jahresanfang für das USD HY Segment 11,8% zu Buche, während der äquivalente EUR Benchmarkindex bis Ende Oktober mit 8,5% reüssiert habe. (News vom 07.11.2019) (08.11.2019/alc/n/a) ...

