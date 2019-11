Andere für 6G ebenfalls relevante Frequenzbereiche befinden sich aktuell in Vorbereitung. In den Forschungslaboren der Industrie und der akademischen Einrichtungen gewinnt 6G zunehmend an Bedeutung. Während in 5G erstmals Millimeterwellen-Frequenzen mit größeren Bandbreiten und höhere Datenraten für neue Anwendungen z.B. in der drahtlosen Fabrikautomatisierung (industrielles Internet of Things, IoT) und bei autonomen Fahrzeugen eingesetzt werden, sollen in 6G die Übertragungsraten noch weiter erhöht werden.

6G in acht Jahren massentauglich

Es ist zwar noch nicht klar, welche Funktechnologien in 6G zum Einsatz kommen werden. Aber die Übertragungsbandbreiten müssen weiter vergrößert werden, um Datenraten im Terabit-Bereich zu erzielen. Große zusammenhängende Frequenzbereiche für den Mobilfunk sind nur im Sub-THz- und im THz-Bereich zu finden, d.h. oberhalb von 100 GHz.

Der Mobilfunk der sechsten Generation, kurz 6G, wird voraussichtlich innerhalb der nächsten acht bis zehn Jahre auf breiter Ebene eingeführt. Rohde & Schwarz hat seinen Kunden jedoch bereits jetzt einen Demonstrator für 300 GHz vorgestellt. Das System war auch auf der diesjährigen »EuMW - European Microwave Week« in Paris zu sehen. Und zwar im Rahmen eines Workshops über Kommunikation im Millimeterwellen- und THz-Bereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...