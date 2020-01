BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung ist noch uneins über die künftige Nutzung des Funkfrequenzbereichs 450 MHz. Für die Digitalisierung der Energiewirtschaft besitze diese Frequenz eine hohe Bedeutung, betonte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Da die Nutzungsrechte im Frequenzbereich 450 MHz zum Jahresende auslaufen, müsse hier dann "eine abgeklärte Klärung herbeigeführt werden".



Der Frequenzbereich 450 MHz ist heiß begehrt, weil er eine hohe Reichweite besitzt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will, dass der Bereich für Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und Bundeswehr zur Verfügung gestellt wird. "Moderne Einsatz- und Rettungskräfte benötigen zur Bewältigung ihrer täglichen Einsätze mobile Kommunikationsmittel auf der Höhe der Zeit", erklärte er. Die Entscheidung soll zwischen den Ministerien für Inneres, Wirtschaft und Verteidigung fallen./hrz/DP/fba