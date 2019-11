Nebenwerte sind Aktien mit einer geringen Marktkapitalisierung, die daher von weniger Investoren beobachtet werden und teilweise regelrecht unbekannt sind, was die Chancen auch für aktive Investoren erhöht. Auch können kleine Firmen sich eher verdoppeln, da man leichter 100 Mio Marktkapitalisierung zulegt als 10 Mrd. Grund genug sich also mit diesen Aktien auseinandersetzten. So war beispielsweise Hypoport sogar ein Tenbagger und auch hoch im Wikifolio Nebenwerte Europa gewichtet. Nach jahrelanger Analyse sind dabei derzeit 10 Nebenwerte Favoriten herausgefiltert worden, die in diesem Video 10 Nebenwerte Favoriten: Warum ich diese Aktien aus Deutschland gekauft habe präsentiert werden. Zu Aktien wie OHB und Dieser Artikel 10 Deutsche Nebenwerte Favoriten: Holidaycheck, OHB und Hypoport etc. erschien zuerst auf investresearch.net. ...

