Deutsche Rohstoff veröffentlicht Neunmonatszahlen: So hat der Rohstoffbeteiligungskonzern in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 31,2 Mio. EUR (Vj: 88,4 Mio. EUR), ein EBITDA über 19,2 Mio. EUR (79,5 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis von 2,4 Mio. EUR (15,2 Mio. EUR) eingefahren. Heute außerdem in den News: Mogo Finance sammelt neue Anleihegelder ein und Underberg-Neuemission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...