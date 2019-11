Ascot Resources ist auf seiner Premier Mine auf ungewöhnlich hohe Silbergrade in einem bisher unbekannten Bereich gestoßen. Zudem scheint auch eine weitere Goldzone identifiziert worden zu sein.

Außergewöhnlich hohe Silbergrade

Als Geologe muss man schon genau hinschauen, um das zu entdecken, was die Natur vor dem Menschen verbirgt. Bei Ascot Resources, dass dieses Jahr ein umfangreiches Explorationsprogramm auf dem Premier Mines-Projekt in British Columbia durchführt, scheint sich die Liebe zum Detail auszuzahlen. So war man auf dem Silver Hill genannten Teil der Liegenschaft auf sogenannte Outcrops gestoßen, also mineralisiertes Gestein, dass an die Oberfläche tritt. Laut Ascot hat man hier ein bisher unbekanntes Adernsystem entdeckt, dass etwa zehn Kilometer nördlich der Premier Mine liegt. Hier gab es lediglich historische Arbeiten, aber nur in sehr geringem Umfang. Laut der jüngsten Pressemitteilung ergaben Gesteinsproben vom Silver Hill, sogenannte Grab Samples, "außerordentlich" ...

