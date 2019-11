Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz zyklischen Gegenwinds sei das Zahlenwerk des weltgrößten Stahlkonzerns beruhigend ausgefallen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Enttäuscht hätten aber die Bergbauaktivitäten. Das neue Kursziel begründete er mit dem besseren Cashflow./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 07:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-11-08/10:38

ISIN: LU1598757687