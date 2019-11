Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat im ersten Geschäftshalbjahr trotz Unruhen im wichtigen Absatzmarkt Hongkong erneut mehr Umsatz gemacht. Analysten hatten vor Bekanntgabe der Ergebnisse allerdings zum Teil deutlich höhere Gewinnzahlen auf dem Zettel. Die Aktie gab am Freitagvormittag um gut 4 Prozent nach. An der Börse hat die Aktie seit Jahresbeginn damit noch gut ein Fünftel gewonnen.

Dank guter Online-Geschäfte und einer gestiegenen Nachfrage in der Region Asien-Pazifik, Japan, Europa und den USA legten die Erlöse von April bis September zum Vorjahr um 9 Prozent auf knapp 7,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Freitag in Genf mitteilte. Dieser Wert war in etwa von Analysten erwartet worden. Währungsbereinigt betrug das Wachstum 6 Prozent.

Operativ verdienten die Schweizer mit 1,17 Milliarden Euro jedoch nicht ganz so viel wie gedacht. Der Gewinn unterm Strich war zwar mit 869 Millionen Euro weitgehend stabil, sofern ein Bewertungsgewinn auf Yoox-Aktien, den Richemont vor einem Jahr im Rahmen der Vollübernahme der Italiener verbuchen konnte, nicht mit einbezogen wird. Hier lagen die Schätzungen aber ebenfalls deutlich höher.

In Hongkong brachen die Umsätze aufgrund der Ausschreitungen im zweistelligen Prozentbereich ein. Dies konnte jedoch durch bessere Geschäfte in China und Korea aufgefangen werden. In Japan ging es mit den Umsätzen sogar um 13 Prozent nach oben.

Ob Richemont ein Auge auf den US-Juwelier Tiffany 's geworfen hat, wollte Finanzchef Burkhart Grund nicht kommentieren. Zu Spekulationen und zu Aktivitäten der Konkurrenz äußere sich Richemont nach wie vor nicht. Zuletzt wurde bekannt, dass der französische Konkurrent LVMH mit Tiffany's Übernahmegespräche führt. "Wir bleiben am M&A-Markt aktiv, wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben", sagte Grund./kro/AWP/bgf/jha/

ISIN CH0210483332

