Heißes Klima und geringe Arbeitslöhne heißt laut Goldman Sachs die Zauberformel für Delivery Hero . Die US-Investmentbank sieht in der Golfregion große Chancen für den Essenslieferdienst, da die dortigen Bedingungen geradezu optimale Voraussetzungen für häufige Zustellungen böten, ohne dass die Kosten durch die Decke gehen. Für Analyst Rob Joyce ist diese Konstellation Anlass genug, in einer am Freitag vorliegenden Studie das Kursziel für die Aktie von 50 auf 70 Euro anzuheben.

Dass das Geschäft in der Golfregion nicht auf Sand gebaut ist, begründet der Analyst mit einem Vergleich. Sollten die städtischen Regionen der Golfstaaten, wo die verfügbaren Einkommen ähnlich wie in China seien, auf die gleiche Bestellhäufigkeit wie die größten chinesischen Städte kommen, könnte die Golfregion alleine das gegenwärtige Bewertungsniveau des Essenslieferdienstes rechtfertigen.

Oder anders formuliert: Bei einem angenommenen Wert von 7,5 Milliarden Euro für die Region Nahost und Nordafrika gibt es die übrigen Geschäftsregionen von Delivery Hero nach den Berechnungen von Joyce gratis dazu. Dabei komme dem Unternehmen seine Marktstellung zugute, die ähnlich dominant wie in den Märkten der Industriestaaten sei. Mit dem neuen Kursziel billigt Goldman der Aktie aktuell fast 60 Prozent Potenzial zu, was die bestätigte Kaufempfehlung unterstreicht./mf/gl/jha/

