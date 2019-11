Hannover (www.anleihencheck.de) - Die positiven chinesischen Äußerungen im Zollstreit mit den USA haben den Markt für Bundesanleihen belastet und zu einem deutlichen Anstieg der Rendite für zehnjährige Papiere geführt, so die Analysten der Nord LB.Die EZB sehe die Wirtschaft im Euro-Raum vorerst weiter in einer Schwächephase. Aktuelle Daten hätten nur auf ein moderates Wachstum in H2 hingedeutet. Eine umfangreiche konjunkturstützende Geldpolitik sei daher weiterhin notwendig, habe es geheißen. ...

