Wien (www.anleihencheck.de) - Die RAG-Stiftung - eine der größten Stiftungen in Deutschland, mit dem Ziel, die Ewigkeitslasten aus dem deutschen Steinkohlebergbau zu decken - ist neuer Gesellschafter bei der Ratingagentur Scope, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Unternehmen habe, angesichts hoher notwendiger Investitionen um die angestrebte Annäherung an die Top-3 Ratingagenturen (deren Gesamtmarktanteil laut ESMA in 2018 bei rund 93% gelegen habe) voranzutreiben, bereits in der jüngsten Vergangenheit mehrere neue Gesellschafter an Bord geholt. Die Höhe der Kapitalinjektion sei nicht bekannt gegeben worden. Strategisch ziele Scope vor allem auf das Segment der Large-Cap-Corporates, ein Markt der bisher klar von den beiden Platzhirschen S&P und Moody's dominiert werde. (News vom 07.11.2019) (08.11.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...