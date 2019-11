Guten Morgen,das Allzeithoch im DAX ist eine ausgemachte Sache. Sowohl die Unternehmensergebnisse als auch die neusten Daten zur deutsche Industrie lassen erkennen, dass die Talsohle erreicht, wenn nicht sogar im Oktober/November bereits durchschritten ist. Damit haben nur die wenigsten gerechnet, am allerwenigsten die Finanzmarktprofis.Peinlich, aber wahr: Die meisten Kapitalmarktexperten werden in diesen Tagen völlig kalt und auf dem falschen Fuß erwischt. Der Markt läuft ihnen schlicht davon und per Jahresende werden sich viele die Augen reiben und in Erklärungsnot geraten. Wir sind es zum Glück nicht, denn schon seit Jahresanfang haben wir uns von der unklaren und geteilten Datenlage nicht aus der Fassung bringen lassen. Damit standen wir allein.

