++ S&P 500 mit Anzeichen von Schwäche ++ EURUSD setzt Rückgang fort ++ Leichter Abwärtsdruck beim DE30 ++An der Wall Street gab es am Donnerstag aufgrund widersprüchlicher Berichte an der Handelsfront erste Anzeichen von Schwäche. Während sich Regierungsbeamte aus den USA und China darauf geeinigt haben sollen, nach der Unterzeichnung eines Phase-1-Abkommens die Zölle schrittweise abzubauen, berichtete Reuters von "heftigem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...