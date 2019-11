Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel leicht nachgegeben. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.233,22 Punkten nach 3.250,61 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Minus von 17,39 Punkten bzw. 0,53 Prozent.Auch an anderen Börsen ging es im Frühhandel leicht nach unten. Viele Märkte dürften ihre jüngsten Gewinne erstmal konsolidieren, hieß es. Am Donnerstag hatte die Aussicht auf einen ...

