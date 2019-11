Bern (ots) - Nathalie Wappler, Direktorin SRF, wird ab Januar 2020 stellvertretende Generaldirektorin SRG. Sie übernimmt die Funktion von Ladina Heimgartner, die das Unternehmen per Ende Jahr verlässt. Ab Anfang 2020 wird Pius Paulin die Unternehmenseinheit RTR als interimistischer Direktor führen.



In Absprache mit dem Verwaltungsrat SRG hat Gilles Marchand, Generaldirektor SRG, Nathalie Wappler zu seiner Stellvertreterin ernannt. Nathalie Wappler übernimmt die Funktion der stellvertretenden Generaldirektorin SRG Anfang 2020 von Ladina Heimgartner, die das Unternehmen nach fast 13 Jahren per Ende 2019 verlässt. Gilles Marchand: «Nathalie Wappler ist bei SRF bestens gestartet. Ich freue mich, sie neu auch als meine Stellvertreterin unterstützend zur Seite zu haben. Wir werden uns gut ergänzen - insbesondere in der Deutschschweiz».



Auf Antrag von Gilles Marchand und Vincent Augustin, Präsident des Trägervereins SRG.R, hat der Verwaltungsrat SRG der Ernennung von Pius Paulin zum interimistischen Direktor RTR zugestimmt. Pius Paulin arbeitet seit 1987 bei der SRG und ist seit 1993 Mitglied der Geschäftsleitung RTR und Leiter Technik RTR. Ab Dezember 2019 wird er in der Geschäftsleitung SRG als Direktor ad interim Einsitz nehmen und RTR ab Anfang 2020 in dieser Funktion führen. Gilles Marchand: «Ich danke Pius Paulin für die Bereitschaft und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Seine langjährige Erfahrung bei der SRG wird uns in seiner neuen Funktion sehr nützlich sein.»



Die offizielle interne und externe Stellenausschreibung «Direktorin/Direktor RTR» erfolgt demnächst. Unter dem Präsidium von Vincent Augustin wird der Regionalvorstand der Trägerschaft SRG.R eine neue Direktorin oder einen neuen Direktor suchen.



Kontakt:



Medienstelle SRG, Edi Estermann

medienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 031 350 95 95



Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100836342