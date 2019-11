Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Fielmann von 78 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brillenhändler habe mit dem Umsatzschub im dritten Quartal überrascht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem Ausbau der Aktivitäten in Italien, Polen und Slowenien sowie dem sukzessiven Aufbau eines Omnichannel-Geschäftsmodells gehe Fielmann den richtigen Weg, so der Experte. Er rechnet weiter mit Wachstum über dem Branchenschnitt./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 10:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 10:11 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005772206