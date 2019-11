Wirecard: Steht die Aktie vor dem Turnaround?

Trotz des jüngsten Kursrückschlags infolge der neuen Bilanzmanipulationsvorwürfe bleiben die Einschätzungen der Analysten zuversichtlich, was die weitere Kursentwicklung von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) betrifft. So spricht Goldman Sachs (WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040) für den im DAX und im TecDAX gelisteten Zahlungsabwickler eine klare Kaufempfehlung aus und sieht das Kursziel bei 175 Euro.

Robuste Wachstumsdynamik

Das entspricht einem Aufschlag von rund 47 Prozent zum aktuellen Kurs der Aktie (119,35 Euro). Als Grund für die positive Prognose führt die US-Bank die robuste Wachstumsdynamik von Wirecard an.

Kursziel: 210 Euro

Ähnlicher Auffassung ist Berenberg. Die Hamburger Privatbank empfiehlt Wirecard ebenfalls zum Kauf und setzt das Kursziel der Aktie sogar auf 210 Euro an. Damit liegt Berenberg mit der Kursprognose am oberen Ende der meisten Analysteneinschätzungen. Allerdings führt die Bank an, dass das Ergebnis der KPMG-Sonderprüfung ausschlaggebend für die weitere Aktienkursentwicklung von Wirecard sei.

