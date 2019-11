Activision Blizzard: Diese Zahlen sorgen für Verkaufsdruck

Die Aktien von Activision Blizzard (WKN: A0Q4K4 / ISIN: US00507V1098) gerieten im nachbörslichen Handel deutlich unter Verkaufsdruck. Dabei setzte der Kurs zeitweise um über 5 Prozent zurück. Grund für den Rücksetzer sind die Geschäftszahlen zum dritten Quartal, die der PC- und Videospielkonzern am Donnerstagabend präsentierte.

Deutliche Rückgänge beim Umsatz und beim Gewinn

Beim Umsatz verbuchte Activision Blizzard im Zeitraum Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 15 Prozent auf 1,3 Mrd. US-Dollar. Beim Nettogewinn wurde ein Minus von 22 Prozent verzeichnet (204 Mio. US-Dollar).

Dass die Ergebnisse nicht noch schwächer ausfielen, lag vor allem an den starken Verkaufszahlen von Call of Duty: Modern Warfare. Die Neuauflage des Ego-Shooters generierte allein in den ersten 3 Tagen nach der Veröffentlichung einen Umsatz von 600 Mio. US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...