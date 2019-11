Grevenbroich (ots) - Am Freitag, den 08.11.2019 findet um 11.00 Uhr der feierliche Akt der Grundsteinlegung für den Neubau der Polizeiwache in Grevenbroich statt. Nachdem auf der Baustelle zwischenzeitlich die Bodenplatte gegossen wurde, wird dort, wo sich zukünftig die Gewahrsame befinden werden, nun als Teil der Zeremonie zur Grundsteinlegung die Zeitkapsel mit der aktuellen Tageszeitung, den Plänen zum Bauvorhaben, der aktuellen Münzwährung, einer Tuschezeichnung des Altbaus und der Urkunde zur Grundsteinlegung mit der Unterschrift der Akteuren eingemauert. Solche Zeitkapseln werden meist im Bereich des Fundaments eingemauert, sodass sie erst bei einer Zerstörung des Gebäudes wieder zugänglich werden, mit dem Zweck, Informationen zum Gebäude und zeittypische Dinge für nachfolgende Generationen zu bewahren und zu dokumentieren.Die Niederlassungsleitung Elke Kolfen und Dr. Oliver Breiden vom BLB NRW Düsseldorf, werden gemeinsam mit dem leitenden Ministerialrat Prof. Dr. Klaus Schönenbroicher vom Ministerium des Innern des Landes NRW, dem Leiter der Polizei Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, dem Bürgermeister der Stadt Grevenbroich Klaus Krützen und dem Geschäftsführer des BLB NRW Markus Hermes die Zeitkapsel füllen, verschließen und einmauern.Der BLB NRW liegt mit dem Vorhaben des Neubaus der Polizeiwache Grevenbroich nach jetzigem Stand vor dem Zeitplan. Insofern war der Baubeginn ursprünglich für Oktober 2019 geplant, die Arbeiten am Bau haben schon im August 2019 begonnen.Seit Februar diesen Jahres wurden bereits diverse Vorarbeiten durchgeführt: das Grundstück wurde geräumt und das Baufeld vorbereitet, eine Kampfmittelsondierung fand im Juni statt, im Juli lagen die Ergebnisse der Bezirksregierung vor. Der Bescheid der Stadt Grevenbroich zur Sondernutzung der Verkehrsfläche für die Schaffung der Baustelle auf der Röntgenstraße lag Anfang August vor. Direkt im Anschluss wurde die Baustelle durch die Firmen eingerichtet und die Sperrung der Straße vorgenommen. Dann folgte der Aushub der Baugrube, die Gründungsarbeiten die Teilunterkellerung wurde erstellt und die Bodenplatte gegossen. Die ersten Wände wurden bereits im Erdgeschoss erstellt, bevor es jetzt zur Grundsteinlegung kommt.Die besondere Herausforderung des Bauprojekts ist die Nähe zum Bestandsgebäude. Wichtig ist der uneingeschränkte Weiterbetrieb der bestehenden Wache. Dafür wurden Parkplätze für die Polizei-Dienstfahrzeuge in Abstimmung mit der Stadt auf provisorischen Stellplätze auf der Kastanienwiese und vor dem Amtsgericht hergerichtet. Aufgrund des beengten Platzes, wurde der Sondernutzungsantrag und die Einbindung eines Baulogistikers erforderlich. Im Laufe des Jahres 2021 soll der Neubau fertig sein. Der Abriss des Bestandsgebäudes und die Gesamtfertigstellung sind für Ende 2022 geplant.Die vollständige Meldung finden Sie online unter: https://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/20191108/index.phpÜber den BLB NRW:Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.300 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,4 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB NRW beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen. Mehr Informationen unter https://www.blb.nrw.dePressekontakt:Nicole ZanderPresse und KommunikationBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Düsseldorf0211 61707 3040172 27 100 54nicole.zander@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63580/4434217