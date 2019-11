In jüngster Vergangenheit hat US-Präsident Trump mehrfach mit Schutzzöllen auf Autoimporte von bis zu 25 Prozent gedroht. Das würde vor allem die exportlastige deutsche Wirtschaft mit ihrem starken Fokus auf die Automobilindustrie in Mitleidenschaft ziehen. Hauptsächlich betroffen wären Hersteller wie Volkswagen, BMW und Daimler. Vontobel bietet eine Protect-Multi-Aktienanleihe auf das Trio an - WKN VE3LCG. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...