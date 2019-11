Hamburg (ots) - 5,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben im Ersten "Strandgut - Der Usedom-Krimi" verfolgt, der Marktanteil des Films mit Katrin Sass und Rikke Lylloff lag bei 18,0 Prozent. Damit war die Sendung am Donnerstag, 7. November, deutschlandweit in beiden Kategorien Tagessieger. Regisseur war Andreas Herzog, das Drehbuch schrieben Sarah Schnier und Carl-Christian Demke. In "Strandgut - Der Usedom-Krimi" sammelt Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) angespülte Phosphorklumpen auf, um Sammlerinnen wie die zehnjährige Ada zu schützen. Die Klumpen sehen auf den ersten Blick wie Bernstein aus und stammen aus Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg. Als der Wind eine weibliche Leiche an den Strand treibt, ist Kommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) beunruhigt: Es könnte sich um ihre Mutter handeln, die vor Jahren verschwunden ist ... Die Folge ist jetzt in der ARD Mediathek zu sehen.Die nächste Folge des "Usedom-Krimis", "Träume", läuft bereits am kommenden Donnerstag (14. November) um 20.15 Uhr im Ersten - sie ist zugleich die zehnte Episode der Reihe. In ihr werden Karin Lossow und Ellen Norgaard mit dem Tod eines jungen Architekten konfrontiert - der Mann wurde auf den ersten Blick Opfer von Autodieben. Nach dem Muster "Wagen gestoppt, Fahrer niedergeschlagen, Wagen geklaut" gingen die Diebe bereits in Anklam und Pasewalk vor. Doch diese Opfer leben noch ... Neben Katrin Sass und Rikke Lylloff spielen u. a. Max Hopp, Rainer Sellien, Jana Julia Roth, Merab Ninidze, Christian Kuchenbuch, Dennis Mojen, Lena Kalisch und Birge Schade. Die Regie führte dieses Mal Andreas Senn nach einer Vorlage von Marija Erceg.Die Folge "Strandgut" wurde im Auftrag der ARD Degeto und des NDR von der Razor Filmproduktion hergestellt, "Träume" von der Polyphon Film und Fernseh GmbH. Produzent ist Tim Gehrke, die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-230Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/4434240