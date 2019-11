Christine Legarde trat ihren Posten als EZB-Präsidentin am letzten Freitag an. Gleichzeitig mit ihrem Amtsantritt beginnt die EZB mit einem neuen Ankaufprogramm für Anleihen. Im letzten Dezember wurde das Ankaufprogramm für Anleihen von der EZB ausgesetzt. Wobei zu erwähnen ist, dass fällige Tilgungsbeträge aus Anleihen für den Kauf von neuen Anleihen verwendet wurden. In der Spitze erwarb die EZB monatlich Anleihen im Gegenwert bis zu 80 Milliarden Euro. Bei dem neu aufgelegten Programm kann die ...

