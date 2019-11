Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen von 120 auf 118 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe erneut die Merkmale der Zwei-Säulen-Strategie der Düsseldorfer gezeigt, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf ihre 2019er-Prognosen seien die Auswirkungen der negativen Aussichten für das Autogeschäft fast vollständig von einer positiven Entwicklung der Rüstungssparte kompensiert worden./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-11-08/11:47

ISIN: DE0007030009