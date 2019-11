(shareribs.com) Chicago 08.11.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel etwas leichter. Die zuletzt besseren Exportverkäufe von Sojabohnen sorgen dort für ein festeres Fundament. Dezember-Mais verliert aktuell 0,75 Cents auf 3,745 USD/Scheffel. Mais hat sich in den letzten Handelstagen nach unten bewegt und wurde dabei belastet vom weiterhin hohen Erntedruck, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...