Die Commerzbank sieht bei den Aktien der Deutschen Post vor den Quartalszahlen eine gute Kaufgelegenheit. Der bereits gestiegene Kurs hielt Analyst Adrian Pehl in einer am Freitag vorliegenden Studie nicht davon ab, sie von "Hold" auf "Buy" hochzustufen. So blickt er nun vor allem wegen des Brief - und Paketgeschäfts optimistischer auf die Gewinnentwicklung und hob sein Kursziel von 29 Euro auf 38 Euro an. Damit sieht er mittelfristig noch weitere etwa 16 Prozent Luft nach oben.

Pehl rechnet für das dritte Quartal mit soliden Zahlen. Seine Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn (Ebit) liegen laut seiner Studie 0,9 beziehungsweise 4,9 Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen. Der gute Geschäftsverlauf könnte dazu führen, dass der Bonner Konzern die Spanne für seinen Ausblick nach oben hin einenge, erwartet der Analyst.

Auch auf die kommenden Jahr blickt Pehl zuversichtlich und schraubte seine Gewinnerwartungen für 2020 und 2021 hoch. So verbessere sich die Kostenposition der Post durch die sogenannte Nachunternehmerhaftung. So müssen Logistikunternehmen nun sicher stellen, dass bei der Weitergabe von Aufträgen an Subunternehmen deren Angestellten laut den gesetzlichen Bestimmungen behandelt werden.

Als Vorteil könnte sich auch ein Urteil erweisen, wonach nicht-werblichen Mitteilungen ab Januar nur noch als Briefprodukt möglich sind - zumal die Post Preiserhöhungen für Geschäftskunden im Briefsegment geplant habe. Und last but not least spreche die weiterhin attraktive Dividendenrendite für den Wert./mf/gl/mis

