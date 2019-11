Nach den bereits sehr guten Q3-Zahlen in der Vorwoche hat SNP am Donnerstag in Heidelberg erstmal einen Capital Markets Day veranstaltet. Im Rahmen der Transformation World wurde Analysten und Investoren Einblick in die zukünftige Strategie und Ausrichtung von SNP sowie die Markttrends aufgezeigt. Hierbei zeigte der sich seit Juli neu im Amt befindliche COO Michael Eberhardt, wie bereits zuvor in der Telefonkonferenz, sehr optimistisch für die zukünftige Entwicklung von SNP. Wie schon in vergangenen Calls dargestellt, wird sich der Bedarf an SAP Beratern durch die anstehende Umstellung auf SAP S/4Hana bis 2025 in den kommenden Jahren deutlich erhöhen und daher zu einem starken Nachfrageüberhang führen. T-Systems beispielsweise berichtet über eine deutlich anziehende Dynamik im S/4Hana Umfeld und erwartet 2020 eine Steigerung um 100-150% im Vergleich zu den bislang ca. 10% migrierten Unternehmen. Auch die Auftragsbasis bei IBM soll sich von einem mittleren zweistelligen Mio. Betrag auf einen mittleren dreistelligen Mio. Betrag erhöht haben.



SNP hat sich in diesem Bereich mit dem SNP Bluefield-Ansatz und der Crystal Bridge hervorragend positioniert und hat so bei Migrationsprojekten gegenüber klassischen Verfahren einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Der Kunde wiederum profitiert dabei von einer reibungslosen und insbesondere deutlich schnelleren Migration.



