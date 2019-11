Die NordLB hat Siemens nach Erreichen des weiterhin gültigen Kursziels von 114 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Münchner hätten für das vierte Geschäftsquartal starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2019/2020 dürften die Bäume allerdings nicht in den Himmel wachsen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 10:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 10:50 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-11-08/11:58

ISIN: DE0007236101