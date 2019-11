Allego expandiert nach Skandinavien, wo das Unternehmen den Fokus vor allem auf die Installation von High-Power-Ladestationen mit bis zu 350 kW Ladeleistung legt. Der Sitz von Allego in Skandinavien wird in Stockholm sein. Insgesamt sollen gut 55 Standorte in Finnland, Norwegen und Schweden installiert werden. Bislang ist Allego in den Benelux-Ländern, Deutschland, Frankreich und Großbritannien aktiv. ...

