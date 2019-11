Die EU-Finanzminister beschäftigen sich am Freitag im Rahmen des Ministerrats in Brüssel unter anderem mit der von Facebook geplanten Digitalwährung Libra. Laut Finanzminister Eduard Müller steht man "am Anfang eines Dialoges". Dieser gehe über Libra hinaus und betreffe alle sogenannten "stable coins" und ähnliche neue Entwicklungen, die den Finanzsektor betreffen, sagte Müller vor Beginn des Rats.Freitagfrüh ...

Den vollständigen Artikel lesen ...