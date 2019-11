Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für SAP auf "Halten" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die in Aussicht gestellte Sonderausschüttung erscheine mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro sehr hoch, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Freitag vorliegenden Studie. Operativ laufe es bei den Walldorfern sehr gut, dies sei aber bereits teilweise eingepreist./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 08:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 10:10 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007164600