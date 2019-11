Der Milliardär und ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg erwägt, für die Demokraten anzutreten. Er befürchtet, dass die bisherigen Bewerber Trump nicht schlagen können.

Der US-Medienunternehmer und ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg zieht eine Präsidentschaftskandidatur für die Demokratische Partei im kommenden Jahr in Betracht. Ihn treibe die zunehmende Sorge um, dass das aktuellen Bewerberfeld der Partei es nicht mit Präsident Donald Trump aufnehmen könne, sagte sein politischer Berater Howard Wolfson am Donnerstag. Bloomberg halte Trump für eine "beispiellose Bedrohung für unsere Nation".

In der Vergangenheit hatte der 77-jährige Milliardär einen Einstieg ins Nominierungsrennen für 2020 ausgeschlossen. Sollte er nun doch seinen Hut in den Ring werfen, könnte sich die Dynamik im Bewerberfeld weniger als drei Monate vor Beginn der Vorwahlen gewaltig verschieben.

Zuletzt ließ Bloomberg durchblicken, dass er sich seine Optionen auf einen möglichen Einstieg offenhält. So sorgte er dafür, dass sein Name vor Fristende am Freitag auf dem Stimmzettel für die Vorwahl in Alabama steht. Laut seinen Beratern ...

