Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Abwärtstrend beim Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264), bis Mittwochvormittag ist der Euro-Bund-Future kontinuierlich eingebrochen, so die Börse Stuttgart.Gestartet sei er in die Handelswoche bei 171,47 Prozentpunkten und habe am Mittwochvormittag bei 170,22 Prozentpunkten sein vorläufiges Zwischentief erreicht. Danach sei der Euro-Bund-Future eine leichte Erholung gestartet, bevor er am Donnerstagmittag wieder unter das Niveau von Mittwochvormittag eingebrochen sei. Am Donnerstagmittag notiere der Euro-Bund-Future bei 170,12 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,28%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihen betrage am Donnerstagmittag 0,21%. (Bonds Weekly Ausgabe 45 vom 08.11.2019) (08.11.2019/alc/n/a) ...

