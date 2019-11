Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Ericsson mit "Overweight" und einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen aufgenommen. Die Schweden stünden mit Blick auf den wohl schnelleren 5G-Netzausbau parat, schrieb Analyst Dominik Olszewski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihr Produktportfolio habe in der Branche einen guten Ruf. Olszewski traut Ericsson zu, die Ziele für 2020 zu übertreffen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-11-08/13:12

ISIN: SE0000108656