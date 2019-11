Rotkreuz (ots) - Amgen Schweiz führt am 16. und 17. November 2019 zum zweiten Mal die Veranstaltung ProtectUrLife durch. Interessierte können ihre Knochengesundheit und ihre kardiovaskulären Risikofaktoren im Verkehrshaus Luzern kostenlos überprüfen lassen und sich über eine gesunde Lebensweise informieren. Es gibt die Möglichkeit, einen ca. 20-minütigen kostenlosen Risiko-Check vornehmen zu lassen, das Gespräch mit Patientenorganisationen zu suchen und anschliessend bei Bedarf einen Arzt oder eine Ärztin zu konsultieren. Amgen führt diese Aufklärungsaktion in der Schweiz gemeinsam mit der Patientenorganisation OsteoSwiss, der Rheumaliga Luzern und Unterwalden sowie der Schweizerischen Herzstiftung durch.Die ausführliche Pressemitteilung sowie eine Infografik finden Sie hier: https://www.amgen.ch/de-ch/media/press-release/.Über AmgenAmgen ist ein forschendes, weltweit führendes, unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das mit nahezu 20'000 Mitarbeitern in fast 100 Ländern weltweit seit über 35 Jahren vertreten ist. In der Schweiz arbeiten wir an unserem Standort in Rotkreuz mit rund 320 Mitarbeitern täglich daran, Patienten zu helfen. Weltweit profitieren jährlich Millionen von Patienten mit schweren oder seltenen Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei diversen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige Pipeline.Kontakt:Amgen Switzerland AGPresse.ch@amgen.comSonja Luz, Tel.: +41 (0)41 369 03 71Original-Content von: Amgen Switzerland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067518/100836362