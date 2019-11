HAMILTON, Bermuda, Nov. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (Nasdaq: ESGR) hat heute früh ihren Quartalsbericht auf Formular 10-Q bei der SEC eingereicht und über ihre Ertrags- und Finanzlage für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2019 berichtet.

Enstar berichtete über einen konsolidierten Nettogewinn von 117,7 Mio. US-Dollar (oder 5,42 US-Dollar pro voll verwässerte Stammaktie) und 708,3 Mio. US-Dollar (oder 32,58 US-Dollar pro voll verwässerter Stammaktie) für die drei bzw. neun Monate bis zum 30. September 2019, verglichen mit einem konsolidierten Nettogewinn von 16,0 Mio. US-Dollar (oder 0,74 US-Dollar pro voll verwässerte Stammaktie) und einem Nettoverlust von 48,9 Mio. US-Dollar (oder 2,39 US-Dollar pro voll verwässerter Stammaktie) für die drei bzw. neun Monate bis zum 30. September 2018.

Die wichtigsten Treiber des Nettoergebnisses für die drei Monate bis zum 30. September 2019 waren:

Das Non-GAAP-Betriebsergebnis1 betrug 36,0 Mio. US-Dollar (oder 1,66 US-Dollar pro voll verwässerte Stammaktie1) und 338,9 Mio. US-Dollar (oder 15,59 US-Dollar pro voll verwässerte Stammaktie1) für die drei bzw. neun Monate bis zum 30. September 2019, verglichen mit einem Non-GAAP-Betriebsergebnis von 2,5 Mio. US-Dollar (oder 0,12 US-Dollar pro voll verwässerte Stammaktie) und 120,0 Mio. US-Dollar (oder 5,81 US-Dollar pro voll verwässerte Stammaktie1) für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2018.

Das Eigenkapital von Enstar zum 30. September 2019 betrug 4.127,8 Millionen US-Dollar, verfügbar ist, enthält eine ausführlichere Beschreibung der Geschäfts- und Finanzergebnisse von Enstar.

1 Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis und das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis pro voll verwässerte Stammaktie sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, wie sie in der SEC-Verordnung G definiert sind. Die Abwägung dieser Nicht-GAAP-Kennzahlen gegenüber den am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (Nettoertrag (-verlust), der den Stammaktionären der Enstar Group Limited zugeordnet werden kann, bzw. der verwässerte Nettoertrag (-verlust) je Stammaktie) werden nachfolgend dargestellt und eine Diskussion über die Gründe für die Darstellung dieser Punkte ist später in dieser Pressemitteilung enthalten.

Über Enstar

Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von ca. 18,2 Milliarden US-Dollar , die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialübernahmemöglichkeiten anbietet.Enstar ist marktführend beim Abschluss von Altgeschäftsübernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 auf diese Weise ungefähr 100 Unternehmen und Portfolios übernommen. Das aktive Underwriting-Versicherungsgeschäft von Enstar beinhaltet die StarStone-Unternehmensgruppe, ein mit A- bewerteter Spezialversicherungskonzern mit mehreren globalen Versicherungsplattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und versichert. Weitere Informationen über Enstar erhalten Sie auf www.enstargroup.com .

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Neben der Vorlage des Nettoertrags (-verlustes), der auf die Stammaktionäre der Enstar Group Limited und die verwässerten Erträge (Verluste) pro Stammaktie verteilbar ist und nach US-GAAP ermittelt wird, sind wir der Meinung, dass die Vorlage des Nicht-GAAP-Betriebsertrages (-verlustes), der auf die Stammaktionäre der Enstar Group Limited und die verwässerten Erträge (Verluste) pro Stammaktie verteilbar ist, Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen im Sinne von Ziffer 10-e der Verordnung S-K darstellt und Anlegern wertvolle Hinweise auf unsere Performance bietet.

Vom Nicht-GAAP-Betriebsertrag (-verlust) ausgeschlossen sind: (i) netto realisierte und nicht realisierte (Gewinne) Verluste aus Investitionen mit fester Laufzeit und gehaltenen bzw. direkt verwalteten Fonds, (ii) Änderungen des beizulegenden Zeitwertes von Versicherungsverträgen, für die wir die Fair-Value-Option gewählt haben, (iii) Erträge ( Verluste) vom Verkauf von Tochtergesellschaften, (vi) Nettoerträge (Verluste) aus nicht fortgeführten Aktivitäten, (v) steuerliche Auswirkungen dieser Anpassungen, soweit anwendbar, und (vi) Zuordnung des Anteils von Anpassungen zu nicht kontrollierenden Zinsen, soweit anwendbar. Wir beseitigen die Auswirkungen von realisierten und nicht realisierten Nettogewinnen (-verlusten) auf festverzinsliche Anlagen und gehaltene bzw. direkt verwaltete Fonds und Änderungen des Zeitwertes von Versicherungsverträgen, für die wir die Fair-Value-Option gewählt haben, weil diese Posten von Zeitraum zu Zeitraum wesentlichen Zeitwertschwankungen unterliegen, die vor allem durch Marktbedingungen und gesamtwirtschaftliche Vorgänge bedingt sind und daher die Leistungsfähigkeit unserer Kerngeschäfte nicht widerspiegeln. Wir eliminieren die Auswirkungen von Gewinnen (Verlusten) auf den Verkauf von Tochtergesellschaften und die Nettoerträge (-verluste) aus nicht fortgeführten Aktivitäten, da diese einmalig sind und nicht die Leistung unserer Kerngeschäfte widerspiegeln.

Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen es den Lesern des Konzernabschlusses ermöglichen, unsere Ergebnisse leichter zu analysieren, und zwar in einer Weise, die besser auf die Art und Weise abgestimmt ist, in der das Management von Enstar unsere zugrunde liegende Performance analysiert. Wir sind davon überzeugt, dass die Darstellung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die von anderen Unternehmen eventuell anders definiert und berechnet werden, das Verstehen unserer konsolidierten Betriebsergebnisse verbessert. Diese Kennzahlen sollten nicht als Ersatz für die nach US-GAAP berechneten Kennzahlen betrachtet werden.

Abstimmung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Der Nicht-GAAP-Betriebsertrag (-verlust), der auf die Stammaktionäre der Enstar Group Limited verteilbar ist, wird durch die Addition oder Subtraktion bestimmter Posten innerhalb unseres Konzernergebnisberichts zum oder vom Nettoertrag (-verlust), der an die Stammaktionäre von Enstar verteilbar ist, berechnet. Dies ist die am unmittelbarsten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist:

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

2019 2018 2019 2018

(expressed in thousands of U.S. dollars, except share and per share data)

Net earnings (loss) attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders $ 117,743 $ (15,965 ) $ 708,336 $ (48,931 )

Adjustments:

Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) (137,962 ) 24,531 (578,789 ) 227,333

Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option 41,374 (9,107 ) 135,377 (32,115 )

Tax effects of adjustments (2) 12,663 (1,207 ) 55,048 (17,167 )

Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) 2,210 (799 ) 18,949 (9,089 )

Non-GAAP operating income (loss) attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders (4) $ 36,028 $ (2,547 ) $ 338,921 $ 120,031

Diluted net earnings (loss) per ordinary share $ 5.42 $ (0.74 ) $ 32.58 $ (2.39 )

Adjustments:

Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) (6.34 ) 1.14 (26.62 ) 11.02

Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option 1.90 (0.42 ) 6.23 (1.55 )

Tax effects of adjustments (2) 0.58 (0.06 ) 2.53 (0.83 )

Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) 0.10 (0.04 ) 0.87 (0.44 )

Diluted non-GAAP operating income (loss) per ordinary share (4) $ 1.66 $ (0.12 ) $ 15.59 $ 5.81