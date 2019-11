Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts023/08.11.2019/13:00) - In Bremen, der Stadt der deutschen Raumfahrtindustrie, nimmt die Interhomes AG sich ein Beispiel an den Cockpitsimulatoren für Astronauten und entwickelt einen Wohnsimulator. Dabei wird das vorhandene IT-Know-how zur Grundlage einer Entwicklung, die sowohl am Handy als auch am Tablet genutzt werden kann. Der Simulator soll den schon im Teststadium in Berlin in der Erprobung befindlichen virtuellen Rundgang durch eine Wohnanlage ergänzen. Er wird so ausgelegt, dass er späteren Entwicklungen und neuen politischen Vorgaben, etwa auf dem Energiesektor, angepasst werden kann. Das soll Kunden der Interhomes AG schon vor dem Kauf ermöglichen, ihr neues Heim in allen Einzelheiten kennenzulernen. "Der Simulator soll unsere Musterhäuser nicht ersetzen, sondern unsere Kunden von der Zeit bis zu deren Fertigstellung unabhängig machen. Mit dieser Zeitreise ermöglichen wir eine Besichtigung wie von der Erde aus auf einer Raumstation", so Vorstandsvorsitzender Frank Vierkötter. Die nicht unerheblichen Kosten sollen der Firma, die schon 1968 das erste Musterhauszentrum in Deutschland baute, einen Vorsprung im Markt sichern. Kundenzufriedenheit, die kontinuierlich über 90 Prozent gemessen wird, soll einen neuen Impuls erhalten. "Die Verbindung vom Raumfahrzeitalter mit dem Wohnungsbau verspricht neue Dimensionen der Kauferfahrung", fügt Frank Vierkötter hinzu. (Ende) Aussender: IH-Communications Ansprechpartner: Karl H. Grabbe E-Mail: epost@ewetel.net Website: denkstop.blogspot.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191108023

